Вышел в свет сборник «Реалии 1918-1921гг. в устных воспоминаниях ширакцев» 

Вышел в свет сборник Карине Базеян «Реалии 1918-1921гг. в устных воспоминаниях ширакцев».

Как передает Арменпресс, в сборник вошли рассказы о реалиях 1918-1921 годов в Александропольской губернии и об их социально-экономических и культурных последствиях. Здесь собраны воспоминания около 60 рассказчиков из более чем 40 населенных пунктов Ширакской области, которые объединены с архивными материалами профессиональной литературы. На основе вышеперечисленных материалов также была составлена уникальная карта, отражающая последствия турецкого вторжения.

О Геноциде, произошедшем в Западной Армении, имеется много архивных материалов и воспоминаний, но этого нельзя сказать о событиях, произошедших в Восточной Армении. На этом основании П.Г. Карине Базеян взялась за сбор рассказов свидетелей событий 1918-1921 годов и их потомков. «Это уникальная работа, потому что большинства людей, представленных в книге, уже нет, и о тех случаях рассказывают их поколения, и если бы не эта работа госпожи Базеян, эти воспоминания были бы потеряны, а это исключительный материал», - сказал на презентации книги директор Ширакского арменологического научно-исследовательского центра Национальной академии наук РА кандидат исторических наук, доцент Армен Айрапетян.

«Архивные материалы о Геноциде в Западной Армении регулярно собирались после 1965 года в Советской Армении, а ранее — и в Диаспоре, как живые свидетельства преступлений геноцида. Что касается реалий в Восточной Армении, то не только не был собран живой материал, но эта тема вообще была закрыта в советские годы, учитывая тот факт, что с Турцией был договор о дружбе, и против турок в Советском Союзе ничего нельзя было говорить. Только в постсоветский период у нас появилась возможность это сделать. Ширак дважды, в 1918 и 1920 годах, прошел через последовательную политику турецкого геноцида, и именно поэтому мы решили провести эти исследования в Шираке», - говорит Карине Базеян, признаваясь, что материалов гораздо больше, чем можно было бы представить в одной книге.

Основу сборника составляют не только исторические материалы, но и анализ, который свидетельствует о том, что та же политика геноцида, которую турецкие власти проводили в Западной Армении, повторилась и в Восточной Армении.

Очевидцы иногда передавали свои воспоминания потомкам так, что не только их дети, но и внуки очень подробно рассказывали о тех происшествиях. А их немало, особенно в деревнях. «В селе Байтар (ныне Овтун) жил дедушка, который рассказывал истории своей матери о тех злодеяниях и плакал, вспоминая их. Думаю, что в те годы в Шираке не было семьи, которая бы не прошла через все это, просто воспоминания не всегда сразу сохранялись. Проблема еще и в том, что многие покинули страну, но даже то немногое, что там есть, я считаю важным источником и фактом», - говорит Карине Базеян.

Книга издана при содействии Всеармянского фонда, финансирующего арменоведческие исследования.

Арменуи Мхоян