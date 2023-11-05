В Лорийской области сгорело около 15 гектаров лугов

В центр кризисного управления Лорийского областного спасательного управления поступила информация о том, что на поле "Гулаби" на территории Шнохского лесхоза филиала "Туманянское лесничество" ГНКО "Айантар" вспыхнул пожар.

Как сообщили Арменпресс в Спасательной службе Министерства внутренних дел Республики Армения, на место выехала оперативная группа пожарно-спасательного отряда областного управления Спасательной службы МВД РА.

Согласно источнику, пожар был локализован в 16:13 и потушен в 21:23. сгорело около 15 га травы и сухих веток.

Отмечается, что в тушении пожара приняли участие 8 сотрудников филиала лесхоза. Установлено дежурство..