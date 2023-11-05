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В Лорийской области сгорело около 15 гектаров лугов

В Лорийской области сгорело около 15 гектаров лугов

В центр кризисного управления Лорийского областного спасательного управления поступила информация о том, что на поле "Гулаби" на территории Шнохского лесхоза филиала "Туманянское лесничество" ГНКО "Айантар" вспыхнул пожар.

Как  сообщили Арменпресс в Спасательной  службе Министерства внутренних дел Республики Армения, на место выехала оперативная группа пожарно-спасательного отряда областного управления   Спасательной  службы МВД РА.  

Согласно источнику, пожар был локализован в 16:13 и потушен в 21:23. сгорело около 15 га травы  и сухих веток.

Отмечается, что в тушении пожара приняли участие 8 сотрудников филиала лесхоза. Установлено  дежурство..

 


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