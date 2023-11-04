Время в Ереване: 11:07:36,   7 Ноябрь 2023

Турция отозвала своего посла в Израиле для консультаций

Турция отозвала своего посла в Израиле для консультаций

Турция приняла решение отозвать посла Шакира Озкана Торунлара из Израиля для консультаций на фоне событий в секторе Газа.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает МИД Турции.

 «Ввиду разворачивающейся гуманитарной трагедии в Газе, вызванной продолжающимися нападениями Израиля на мирных жителей, а также его отказом от прекращения огня, было решено отозвать посла в Тель-Авиве Шакира Озкана Торулунлара в Анкару для консультаций», — говорится в заявлении.


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