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Глава МИД Австрии — о последствиях нелегальной миграции

Глава МИД Австрии — о последствиях нелегальной миграции

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг рассказал о последствиях нелегальной миграции.  

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Lenta.ru.

«Миграция — это проблема, которая может привести к свержению правительств», — отметил Шалленберг. Он назвал нелегальную миграцию проблемой, которая вряд ли спадет на нет в ближайшие годы.

«Австрия в настоящее время имеет самое высокое бремя на душу населения в континентальной Европе», — подчеркнул министр иностранных дел, находясь на переговорах в Германии.

Министр также заметил, что Германии следует наконец обсудить меры по борьбе с нелегальной миграцией.

Также Шалленберг заявил, что его волнует проблема недостаточного количества возвращений тех, кто должен покинуть страну. «Если нам не удастся депортировать людей, которые не имеют права на проживание в ЕС, система сведется к абсурду», — подытожил глава МИД Австрии.

 


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