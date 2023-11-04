Премьер-министр присутствовал на церемонии открытия нового корпуса медцентра Мартуни

Премьер-министр Никол Пашинян посетил Гегаркуникскую область и присутствовал на церемонии открытия нового корпуса медицинского центра Мартуни.

Премьер-министр поздравил присутствующих с открытием медицинского центра и отметил: “Для нас это очень важный день не только потому, что мы открываем вновь построенный и полностью оборудованный медицинский центр в Мартуни, но и тем самым, по сути, запускаем завершающий этап строительства как минимум 50 медицинских учреждений в Армении. В этот период в областях страны строится ряд медицинских центров”.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, глава правительства представил список медицинских центров, которые сейчас строятся и в которых проводится капитальный ремонт: строятся областная больница Вайоц Дзора, медицинские центры Сисиана, Вагаршапата, Цахкаовита, Масиса, района Наири, Ташира, а также инфекционный корпус медицинского центра Ванадзора; реконструируются медицинские центры Талина, Аштарака, Чаренцавана и др.

“Эта программа имеет четкую политическую и здравоохранительную цель. Эта цель – максимально приблизить медицинские услуги к человеку, максимально приблизить их к пациенту, чтобы люди не сталкивались с дополнительными трудностями. В течение очень долгого времени мы также являемся свидетелями чрезмерной централизации медицинского обслуживания, и жители наших областей, которым необходимо было получать медицинские услуги, даже в рамках госзаказа, были вынуждены нести массу дополнительных расходов, в том числе на транспорт, проживание и т.д. Наша политика с 2018 года заключается в том, чтобы сделать услуги ближе к людям. Это более эффективно, укладывается в логику сбалансированного территориального развития и, в конечном итоге, важным признаком благополучия людей является то, насколько доступны медицинские услуги”, - сказал Никол Пашинян.

В контексте развития сферы здравоохранения премьер-министр подчеркнул необходимость и важность ранней диагностики и профилактики заболеваний: “Наша политика заключается в предотвращении случаев заболевания, ранней диагностике, и именно поэтому наряду с медицинскими центрами мы строим, создаем в Армении множество новых амбулаторных служб”.

Глава правительства представил процессы модернизации медицинских центров, в том числе поликлиник, и отметил, что эти проекты уже реализуются.

“В целом на сегодняшний день в систему здравоохранения Республики Армения в областях, учитывая и медицинский центр Мартуни, сделаны инвестиции в размере около 100 млн долларов. И это очень важно, потому что наш подход остается прежним: начиная со школы, мы должны воспитывать и иметь сильное в интеллектуальном, физическом и психологическом плане общество. И все эти три направления так или иначе связаны со здравоохранением”, - сказал Никол Пашинян.

Премьер-министр также коснулся механизма повышения заработной платы амбулаторно-поликлинического персонала, благодаря реализации которого в некоторых местах зафиксирован рост заработной платы до 170 процентов. Никол Пашинян подчеркнул, что в этом случае ожидается также более качественное медицинское обслуживание.

Подводя итоги выступления, премьер-министр поблагодарил всех, кто внес свой вклад в реализацию проекта: “Еще раз поздравляю всех нас. Желаю медцентру как можно меньше пациентов, но чтобы каждый, кто сюда войдет, выходил отсюда полностью здоровым.

Да здравствует Республика Армения!”

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Строительные работы нового корпуса (около 4720 кв.м) медицинского центра Мартуни начались в июле 2020 года. В рамках работ по модернизации центр оснащен современным медицинским оборудованием, мебелью и имуществом. В рамках проекта в январе 2020 года были созданы службы гемодиализа и переливания крови. В результате реализации проекта соответствующий всем современным международным стандартам вновь построенный многофункциональный центр на 79 койко-мест с широкими возможностями по оказанию диагностических и лечебных амбулаторных и стационарных услуг будет обслуживать население области. В рамках проекта модернизации медицинского центра Мартуни инвестировано около 3,3 млрд драмов.