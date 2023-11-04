В Гюмри стартовала вторая международная конференция «Северная Армения на перекрестках истории»

4 ноября в Ширакском арменоведческом научно-исследовательском центре Национальной академии наук Армении стартовала вторая международная конференция «Северная Армения на перекрестке истории».

Как передает Арменпресс, темы конференции в основном касаются различных вопросов истории, археологии, этнографии, архитектуры и искусства Северной Армении.

Приветствуя участников конференции, директор Национальной академии наук Армении, кандидат исторических наук, доцент Армен Айрапетян отметил, что хотя целью конференции с самого начала было изучение Ширака, позже было решено расширить границы исследования, и небольшая группа сначала приступила к историко-этнографическому изучению Тайка.

«В последующие годы исследования расширились. Интересно то, что особенно «заждались» исследований северные регионы Армении. Наша цель - собраться и понять, насколько изучены северные регионы", - отметил Армен Айрапетян, добавив, что год был плодотворным для арменоведческого центра, все запланированные конференции, монографии и публикации прошли успешно.

Однако для центра год еще не закончен, до конца года еще есть над чем работать.

Хотя в фокусе конференции – Северная Армения, география и представленные темы гораздо шире. Разница в возрасте присутствующей на конференции аудитории также была большой, что говорит об интересе молодежи к науке.

В докладах были представлены новые данные о памятниках железного века Северо-Восточной Армении, предметах из кости, найденных при раскопках города-крепости Лори в 2022-2023 годах, особенностях внешнего скульптурного убранства церкви Гагикашен, верованиях и местных разговорах об известных святых и святынях Ширака, о процессах современной миграции в Ширакской области, об Окаге - о топографии, современном состоянии и других интересных фактах и ​​реалиях исторических и архитектурных памятников области.

Под гарантии конференции доклады были включены в сборник материалов.

Первая международная научная конференция состоялась 22-23 октября 2021 года.

Арменуи Мхоян