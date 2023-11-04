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Есть все предпосылки для подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Патрушев

Есть все предпосылки для подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Патрушев

Есть все предпосылки к подписанию мирного договора между Баку и Ереваном, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Как передает Арменпресс со ссылкой на Ria Novosti, об этом он сказал, выступая   в рамках лектория общества "Знание" на форуме-выставке "Россия". 

"Есть все предпосылки", - сказал Патрушев, говоря о перспективах подписания договора.

Он напомнил, что идет подготовка мирного договора между Арменией и Азербайджаном.


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