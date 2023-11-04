Палестина объявила, что число погибших в секторе Газа превысило 9480 человек

По данным палестинского Минздрава, с начала резкой эскалации напряженности в секторе Газа число жертв в результате ударов израильской армии достигло 9 488 человек.

Как передает Арменпресс, Министерство здравоохранения Палестины сообщило, что среди жертв оказались 3900 детей и подростков. В ходе эскалации погибли 150 медицинских работников, работавших в Газе, уничтожено 57 машин скорой помощи.