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Воздух прогреется: в некоторых регионах ожидается кратковременный дождь

Воздух прогреется: в некоторых регионах ожидается кратковременный дождь

На территории Республики Армения 4 ноября в некоторых регионах ожидается кратковременный дождь. 5-9 ноября ожидается погода без осадков.

Об этом Арменпресс сообщили в Центре гидрометеорологии и мониторинга Министерства  окружающей среды Республики Армения, отметив, что температура воздуха 4 ноября повысится на 3-4 градуса по сравнению с предыдущим днем.

Днем 4 ноября в Сюнике и Нагорном Карабахе ожидается кратковременный дождь. 5-9 ноября ожидается погода без осадков. Ветер северо-западный, скорость 2-4 м/с, 7 ноября местами ожидается усиление ветра, скорость 13-16 м/с.

Температура воздуха в столице составит 19-21 градус днем ​​и 13-15 градусов вечером.


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