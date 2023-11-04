Воздух прогреется: в некоторых регионах ожидается кратковременный дождь

На территории Республики Армения 4 ноября в некоторых регионах ожидается кратковременный дождь. 5-9 ноября ожидается погода без осадков.

Об этом Арменпресс сообщили в Центре гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды Республики Армения, отметив, что температура воздуха 4 ноября повысится на 3-4 градуса по сравнению с предыдущим днем.

Днем 4 ноября в Сюнике и Нагорном Карабахе ожидается кратковременный дождь. 5-9 ноября ожидается погода без осадков. Ветер северо-западный, скорость 2-4 м/с, 7 ноября местами ожидается усиление ветра, скорость 13-16 м/с.

Температура воздуха в столице составит 19-21 градус днем ​​и 13-15 градусов вечером.