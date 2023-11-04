Министр ИД Германии впечатлена работой, проводимой с переселенцами из НК. Глава общины Арташата

Глава Арташатской общины Карлен Мкртчян высоко и положительно оценивает визиты высокопоставленных чиновников из зарубежных дружественных стран в Араратскую область, поскольку они помогают миру лучше осознать насильственный образ жизни наших соотечественников были изгнаны из Нагорного Карабаха, в родных очагах, оставив все. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок посетила общину Востан, где высокому гостю была предоставлена ​​возможность напрямую встретиться с людьми, насильственно перемещенными из Нагорного Карабаха.

В беседе с Арменпресс Мкртчян отметил, что члены немецкой делегации просто удивлялись, как Армения смогла за несколько дней принять более ста тысяч вынужденных переселенцев. Министр иностранных дел Германии даже провела сравнение и подчеркнула, что даже в Украине не удалось обеспечить нормальные условия жизни людям, особенно детям, и быстро интегрировать их в новую среду, тогда как в Армении картина выгодно отличается.

«Г-жа Бербок была очень удивлена ​​тем, что нам удалось решить важные организационные вопросы за очень короткий период времени. Дети и взрослые гармонично влились в новые условия и с этой точки зрения у них нет проблем сосуществования с местными жителями. Мы всех приняли как родных», - сказал Мкртчян.

Он сообщил, что Араратская область приняла около 22 тысяч вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, 5300 из которых нашли убежище в Арташате. На данный момент в областном центре зарегистрировано 1250 семей. С 25 сентября власти региона начали надлежащий процесс приема соотечественников. Для этого Арташатскую спортивную школу сразу же перепрофилировали для временного проживания, чтобы у вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха не было проблем с ночлегом.

Община Арташат Араратской области густо населена, здесь очень мало гостевых домов и отелей, поэтому наши соотечественники в основном селятся в квартирах и частных домах. Многие из них остались в домах своих родственников. Позже власти региона предложили вынужденным переселенцам дома в безвозмездное пользование или аренду.

Вначале представители администрации Арташата работали по 24 часа в сутки, оценивали потребности и создавали соответствующие комитеты. С переселенцами также работали психологи, а детьми занимались сотрудники общественной некоммерческой организации.

"34 семьи (140 человек) были расселены в общине Востан. 28 из них разместили в спортивной школе поселка, еще четырем семьям предложили новые квартиры. Мы помогаем нашим соотечественникам беспрепятственно пользоваться государственными программами. Работники социальных служб регулярно их посещают. Армянские общины за рубежом также направляют различного рода помощь вынужденным переселенцам. В основном получены предметы первой необходимости, кровати, матрасы, подушки, одеяла. Администрация губернатора и местные общины активно сотрудничают со специализированными общественными организациями, которые помогают, поставляя продукты", - сказал Мкртчян.

По его словам, вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха уже предложены квартиры для среднесрочного или долгосрочного проживания. На данный момент во временных поселениях все еще находятся 150 человек. Вопросы, связанные с их будущим местом жительства, будут решены в течение ближайших 1-2 месяцев. Для каждой семьи созданы отдельные условия, чтобы люди могли жить в нормальной среде. Мкртчян заверил, что наши соотечественники просят остаться в Араратской области и не имеют желания куда-либо уезжать.

4 ноября министр иностранных дел Германии Анналена Бербок посетила поселок Востан укрупненной общины Арташат Араратской области, где встретилась с вынужденными переселенцами из Нагорного Карабаха, пообщалась с ними, ознакомилась с условиями их жизни.

Манвел Маргарян