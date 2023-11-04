Время в Ереване: 11:07:36,   7 Ноябрь 2023

США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $425 млн

США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $425 млн

США объявили о новом пакете военной помощи Украине.

Как передает Арменпресс, по даным Пентагона, в новый пакет войдут дополнительные боеприпасы для системы ПВО NASAMS, противотанковые системы Javelin,  артиллерийские снаряды,  зенитно-ракетные системы, другие виды вооружений.

«Оборонная помощь Украине — это эффективная инвестиция в национальную безопасность США. Это помогает предотвратить потенциально более масштабный конфликт в регионе и сдерживает потенциальную агрессию в других местах, одновременно укрепляя промышленную базу страны и создавая рабочие места для американцев», - говорится в заявлении Пентагона.

Американская сторона заверила, что этот пакет сигнализирует о продолжающейся поддержке Вашингтоном украинского народа, который борется против российской агрессии.

 


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]