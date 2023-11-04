На проспекте Маштоца вырублены платаны, занесенные в Красную книгу. Задержан 34-летний мужчина
14:22, 4 Ноябрь 2023
3 ноября граждане, позвонившие в центр оперативного управления МВД, сообщили, что вырубают занесенные в Красную книгу платаны на проспекте Маштоца.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает Полиция РА.
Оперативная группа Главного управления полиции и патрульный обнаружили в указанном месте 34-летнего жителя Чаренцавана. Мужчину арестовали по подозрению в незаконной вырубке деревьев и доставили в Главное управление.
В полиции сообщают, что подготовленные документы отправлены в орган дознания.
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