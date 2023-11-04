Время в Ереване: 11:07:36,   4 Ноябрь 2023

На проспекте Маштоца вырублены платаны, занесенные в Красную книгу. Задержан 34-летний мужчина

На проспекте Маштоца вырублены платаны, занесенные в Красную книгу. Задержан 34-летний мужчина

3 ноября граждане, позвонившие в центр оперативного управления МВД, сообщили, что вырубают занесенные в Красную книгу платаны на проспекте Маштоца.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Полиция РА.

Оперативная группа Главного управления полиции и патрульный обнаружили в указанном месте 34-летнего жителя Чаренцавана. Мужчину арестовали по подозрению в незаконной вырубке деревьев и доставили в Главное управление.

В полиции сообщают, что подготовленные документы отправлены в орган дознания.

 


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]