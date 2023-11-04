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В регионах продолжаются мероприятия гражданской обороны

В регионах продолжаются мероприятия гражданской обороны

25 октября в общине Алагяз Арагацотнской области состоялось занятие на тему «Организация мер гражданской защиты в период перехода системы ГО от мирного к военному положению» с участием сотрудников областной спасательной службы МВД Арагацотна  под руководством главы общины Алагяз.

Как передает Арменпресс, сообщение об этом распространила служба спасения МВД РА.

В учениях приняли участие сотрудники администрации общины Алагяз Арагацотнской области, штаба ГО, эвакуационного комитета и командиры формирований. Цель занятий:

  • проверить реалистичность плана ГО общины,
  • усовершенствовать способности руководящего состава общины, штаба ГО и др. по принятию правильных решений в условиях военного положения и осуществлению предусмотренных планом мероприятий ГО

По итогам тренинга были представлены недостатки, выявленные в ходе обучения, даны рекомендации по их устранению, а руководитель тренинга поручил организовать семинары для эффективной организации взаимодействия служб.

В селах Талворик и Артамет общины Баграмян Армавирской области, в селе Ахтанак общины Ноемберян Тавушской области, а также в административном здании поселка Ахтанак, в средней школе и детском саду проведены занятия на темы  "Осуществление работ по оповещению населения, укрытию и эвакуации в случае проведены соответственно сигналов «Воздушная тревога», «Организация охраны», практические занятия по теме «Оповещение, укрытие и эвакуация», тренировки по правилам поведения населения при сигнале «Воздушная тревога» и осуществление эвакуационных операций и др.

В ходе мероприятий, проводимых областными спасательными управлениями, были активированы электрические сирены, в результате чего была организована учебная эвакуация и укрытие жителей, а обучающиеся были ознакомлены с правилами поведения по защите населения в случае сигнала «Воздушная тревога».

Участники подчеркнули важность организации подобных мероприятий и правильного изложения правил поведения при защите населения.


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