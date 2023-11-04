Время в Ереване: 11:07:36,   4 Ноябрь 2023

В Араратской области министр ИД Германии встретилась с вынужденными переселенцами из НК

В Араратской области министр ИД Германии встретилась с вынужденными переселенцами из НК

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок встретилась с вынужденными переселенцами из Нагорного Карабаха в селе Востан Арташатской общины Араратской области.

Как сообщает корреспондент Арменпресс, министр иностранных дел Германии пообщалась с вынужденными переселенцами из Нагорного Карабаха и ознакомилась с условиями их жизни.

В ходе пресс-конференции, состоявшейся после встречи с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Германия предоставит Армении € 9,3 млн в качестве гуманитарной помощи для поддержки вынужденно переселенных людей из Нагорного Карабаха.

До этого министр иностранных дел Германии прибыла в общину Ерасх Араратской области, где наблюдатели ЕС ознакомили ее с ситуацией на этом участке армяно-азербайджанской границы.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]