В Араратской области министр ИД Германии встретилась с вынужденными переселенцами из НК

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок встретилась с вынужденными переселенцами из Нагорного Карабаха в селе Востан Арташатской общины Араратской области.

Как сообщает корреспондент Арменпресс, министр иностранных дел Германии пообщалась с вынужденными переселенцами из Нагорного Карабаха и ознакомилась с условиями их жизни.

В ходе пресс-конференции, состоявшейся после встречи с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Германия предоставит Армении € 9,3 млн в качестве гуманитарной помощи для поддержки вынужденно переселенных людей из Нагорного Карабаха.

До этого министр иностранных дел Германии прибыла в общину Ерасх Араратской области, где наблюдатели ЕС ознакомили ее с ситуацией на этом участке армяно-азербайджанской границы.