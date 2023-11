Арарат Мирзоян представил Анналене Бербок проект «Перекресток мира»

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на встрече с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок в Ереване представил разработанный Арменией проект «Перекресток мира».

Как сообщает Арменпресс, об этом на своей X-странице написала пресс-секретарь МИД РА Ани Бадалян.

At meeting @ABaerbock at @MFAofArmenia presented project of “#Crossroads of Peace” elaborated by #Armenia as initiative that can bring economic benefits not only to our region, immediate neighbours, but also to wider world & will become a unique guarantee for peace. pic.twitter.com/Agh0WQAeqa