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Мануэл Петросян и Самвел Тер-Саакян победили в 9-м туре Grand Swiss

Мануэл Петросян и Самвел Тер-Саакян победили в 9-м туре Grand Swiss

На острове Мэн в Великобритании продолжается турнир ФИДЕ Grand Swiss. 

Как передает Арменпресс, из шахматистов, представлявших Армению в 9-м туре, Самвел Тер-Саакян черными победил одного из сильнейших шахматистов мира Рихарда Раппорта.

Мануэл  Петросян победил американского гроссмейстера Джеффри Сюна.

Габриэл Саргсян и Айк Мартиросян завершили  партии вничью.

После 9 туров Самвел Тер-Саакян и Мануэл Петросян набрали по 5,5 очков и находятся на 17-й и 20-й позициях соответственно. У Шанта Саргсяна и Габриэла Саргсяна по 4,5 очка, у Гранта Мелкумяна и Айка Мартиросяна - по 4 очка.

Левон Аронян, бывший лидер мужской сборной Армении по шахматам, ныне играющей под флагом США, разделил очко с соперником.

В женском турнире Мариам Мкртчян победила Тхань Транг Хоанг и теперь у нее 4 очка. У Элины Даниелян 3 очка.


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