Мануэл Петросян и Самвел Тер-Саакян победили в 9-м туре Grand Swiss
На острове Мэн в Великобритании продолжается турнир ФИДЕ Grand Swiss.
Как передает Арменпресс, из шахматистов, представлявших Армению в 9-м туре, Самвел Тер-Саакян черными победил одного из сильнейших шахматистов мира Рихарда Раппорта.
Мануэл Петросян победил американского гроссмейстера Джеффри Сюна.
Габриэл Саргсян и Айк Мартиросян завершили партии вничью.
После 9 туров Самвел Тер-Саакян и Мануэл Петросян набрали по 5,5 очков и находятся на 17-й и 20-й позициях соответственно. У Шанта Саргсяна и Габриэла Саргсяна по 4,5 очка, у Гранта Мелкумяна и Айка Мартиросяна - по 4 очка.
Левон Аронян, бывший лидер мужской сборной Армении по шахматам, ныне играющей под флагом США, разделил очко с соперником.
В женском турнире Мариам Мкртчян победила Тхань Транг Хоанг и теперь у нее 4 очка. У Элины Даниелян 3 очка.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм