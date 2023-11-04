Европейские индексы - 03-11-23

МОСКВА, 4 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 3 ноября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.30% и составил 15189.25 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.19% и составил 7047.50 пункта, британский FTSE снизился на 0.39% и составил 7417.73 пункта, а российский RTSI вырос на 1.29% и составил 1093.74 пункта.