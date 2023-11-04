Европейские индексы - 03-11-23
МОСКВА, 4 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 3 ноября:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.30% и составил 15189.25 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.19% и составил 7047.50 пункта, британский FTSE снизился на 0.39% и составил 7417.73 пункта, а российский RTSI вырос на 1.29% и составил 1093.74 пункта.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм
- 11:15 Мануэл Петросян и Самвел Тер-Саакян победили в 9-м туре Grand Swiss
- 11:06 Европейские индексы - 03-11-23
- 11:04 Американские индексы выросли - 03-11-23
- 11:03 Цены на цветные металлы - 03-11-23
- 11:00 Цены на драгоценные металлы выросли - 03-11-23
- 10:57 Цены на нефть выросли - 03-11-23
- 10:47 Наблюдатели ЕС представили министру ИД Германии ситуацию в приграничном Эрасхе
- 03.11-21:52 Премьер-министр Пашинян принял делегацию во главе с министром иностранных дел Германии
- 03.11-21:37 Глава МИД Германии посетила миротворческую бригаду ВС Армении
- 03.11-20:11 Ереван призывает стороны палестино-израильского конфликта не наносить удары по гражданскому населению: глава МИД
- 03.11-20:04 Армения готова внести вклад в энергетическую безопасность Европы в случае присоединения к проекту Черноморского кабеля
- 03.11-19:39 Европейский союз ожидает более крепких и глубоких отношений с Арменией: глава МИД Германии
- 03.11-19:29 У Еревана есть серьезные опасения, что и сегодня у Баку есть территориальные претензии: глава МИД Армении
- 03.11-19:09 Ереван рассчитывает на увеличение объемов товарооборота с Германией: глава МИД Армении
- 03.11-19:02 Германия и Армения зависят от РФ в энергетическом плане, и это невозможно изменить в одночасье: Анналена Бербок
- 03.11-18:48 Германия хочет добиться расширения миссии ЕС в Армении: Анналена Бербок
- 03.11-18:24 Состоялось заседание Межгосударственного совета по антимонопольной политике СНГ
- 03.11-18:11 Германия предоставит Армении гуманитарную помощь в размере 9,3 млн евро
- 03.11-17:57 Предстоящие на 4 октября мероприятия
- 03.11-17:38 В медцентрах Армении лечение проходят 113 вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха
- 03.11-17:16 Правительство Армении готовит новую программу помощи насильственным переселенцам из Нагорного Карабаха
- 03.11-17:10 Главы МИД Армении и Германии обсуждают вопросы двусторонней и региональной повестки
- 03.11-17:07 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 03-11-23
- 03.11-17:06 Азиатские индексы - 03-11-23
- 03.11-16:50 Впервые крупнейшим источником прямых иностранных инвестиций в Армении стали ОАЭ: министр экономики
15:34, 02.11.2023
1890 просмотров Если не будет возможности вернуться в Нагорный Карабах, живите и работайте в Армении: премьер-министр Армении
13:30, 28.10.2023
1598 просмотров «Ненадежность» как новый бренд
13:55, 31.10.2023
1464 просмотров Кандидат на пост президента США возмущен отсутствием в СМИ США информации об этнической чистке в Нагорном Карабахе
18:48, 30.10.2023
1428 просмотров Вице-премьер Мгер Григорян принял руководителя делегации ЕС в Армении
13:04, 28.10.2023
1394 просмотров Очень важно, чтобы мы сделали процесс образования для наших детей максимально приятным. Премьер-министр