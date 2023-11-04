Цены на цветные металлы - 03-11-23

ЛОНДОН, 4 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 3 ноября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 0.18% и составила 2242.00 долларов США, цена на медь выросла на 0.21% и составила 8162.00 долларов США, цена на свинец выросла на 2.25% и составила 2162.00 долларов США, цена на никель снизилась на 0.17% и составила 18020.00 долларов США, цена на олово выросла на 1.46% и составила 24350.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.79% и составила 2505.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 55630.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 33420.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.