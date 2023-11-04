Наблюдатели ЕС представили министру ИД Германии ситуацию в приграничном Эрасхе

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок посетила общину Ерасх Араратской области.

Как передает корреспондент Арменпресс, ее приветствовал заместитель главы наблюдательной миссии Евросоюза в Армении Марек Куберский.

Наблюдатели сопровождали министра иностранных дел Германии на участок, где планировалось построить металлургический завод с армяно-американскими инвестициями. Строительные работы завода были остановлены из-за того, что вооруженные силы Азербайджана регулярно обстреливали завод, в результате чего двое иностранцев, работавших на строительстве, получили ранения. Несколько дней назад министр экономики Армении Ваан Керобян сообщил, что завод будет построен в другом месте.

Куберский показал министру иностранных дел Германии следы обстрелов, на стенах административного здания завода, ознакомил с связанной с ним историей, отметив, что завод уже будет построен в другом месте.

Куберский проинформировал А.Бербок, что они проводят наблюдательную миссию с шести баз оперативного наблюдения. Он отметил, что в моменты, когда они наблюдают в приграничных районах, в целом никаких эксцессов не происходит и ситуация в целом спокойная.

Министра иностранных дел Германии также интересовало, насколько далеко от азербайджанских наблюдательных пунктов находится Ерасх, а также — как часто наблюдатели проводят мониторинг в секторе Ерасх.

Затем глава МИД ФРГ отправилась в село Востан Араратской области для встречи с вынужденными переселенцами из Нагорного Карабаха.