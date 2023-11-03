Глава МИД Германии посетила миротворческую бригаду ВС Армении

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок 3 ноября посетила миротворческую бригаду ВС Армении. Как передает корр. Арменпресс, в расположенной в Балаовите воинской части Бербок встретилась с командиром бригады миротворческих сил министерства обороны Армении, полковником Арсеном Мангасаряном.

Министр иностранных дел Германии также посмотрела демонстрационные учения.

В завершение армянские миротворцы подарили г-же Бербок полотно с орнаментальным изображением армянского алфавита.

Глава МИД Германии высоко оценила участие армянских миротворцев в различных миссиях международного миротворческого контингента.