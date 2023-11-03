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Глава МИД Германии посетила миротворческую бригаду ВС Армении

Глава МИД Германии посетила миротворческую бригаду ВС Армении

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок 3 ноября посетила миротворческую бригаду ВС Армении. Как передает корр. Арменпресс, в расположенной в Балаовите воинской части Бербок встретилась с командиром бригады миротворческих сил министерства обороны Армении, полковником Арсеном Мангасаряном. 

Министр иностранных дел Германии также посмотрела демонстрационные учения.

В завершение армянские миротворцы подарили г-же Бербок полотно с орнаментальным изображением армянского алфавита.

Глава МИД Германии высоко оценила участие армянских миротворцев в различных миссиях международного миротворческого контингента.


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