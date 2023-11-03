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Ереван призывает стороны палестино-израильского конфликта не наносить удары по гражданскому населению: глава МИД

Ереван призывает стороны палестино-израильского конфликта не наносить удары по гражданскому населению: глава МИД

Армения призывает стороны палестино-израильского конфликта не наносить удары по гражданскому населению. Как сообщает Арменпресс, об этом состоявшейся в Ереване пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок сказал министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

“К сожалению, в разных частях мира возобновляются старые конфликты, войны и страдания мирного населения. Для нас это чрезвычайно чувствительный вопрос. Всего несколько недель назад мы стали свидетелями подобных событий. Во всех случаях и во всех конфликтах мы призываем не наносить удары по гражданскому населению и принять все меры для скорейшего прекращения вооруженных действий и обеспечения безопасности гражданского населения”, - сказал Мирзоян.


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