Армения готова внести вклад в энергетическую безопасность Европы в случае присоединения к проекту Черноморского кабеля

Армения готова внести свой вклад в энергетическую безопасность Европы, что возможно в случае участия Армении в региональном проекте Черноморского электрического кабеля (Black Sea Energy Submarine Cable). Как сообщает Арменпресс, об этом состоявшейся в Ереване пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок сказал министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

“Я представил своему коллеге готовность Армении внести свой вклад в энергетическую безопасность Европы, что станет возможным в случае участия Армении в региональном проекте Черноморского электрического кабеля”, - сказал Мирзоян.