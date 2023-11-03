Европейский союз ожидает более крепких и глубоких отношений с Арменией: глава МИД Германии

Европейский союз ожидает более крепких и глубоких отношений с Арменией. Как сообщает Арменпресс, на состоявшейся в Ереване пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, комментируя заявление премьер-министра Никола Пашиняна в Европарламенте о том, что Армения готова углублять отношения с ЕС настолько, насколько к этому готов ЕС.

По ее словам, Армения и Германия обмениваются идеями в этом направлении и существуют большие возможности для сотрудничества.

“Мы тесно обмениваемся мыслями, идеями, и существует больше возможностей для сотрудничества. В эти трудные геополитические времена крайне важно заключить мирный договор между Арменией и Азербайджаном, который приведет к миру в регионе. В этой ситуации особенно экономические отношения могут быть углублены еще больше”, - сказала Бербок, добавив, что в регионе необходим мир, чтобы был приток крупных инвестиций, развивалась экономика, что также будет стимулом для упрощения визового режима.