У Еревана есть серьезные опасения, что и сегодня у Баку есть территориальные претензии: глава МИД Армении

У Армении есть серьезные опасения, что и сегодня у Азербайджана все еще есть территориальные претензии. Как сообщает Арменпресс, об этом состоявшейся в Ереване пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок сказал министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

Министр напомнил, что за последние три года Азербайджан несколько раз вторгался на суверенную территорию Республики Армения.

“К сожалению, даже сегодня существуют серьезные опасения, что у соседних стран, в частности у Азербайджана, все еще есть территориальные претензии к Армении. Есть также определенные оговорки относительно суверенитета Армении, особенно когда речь идет, например, о региональной инфраструктуре. Так что эти опасения существуют и сегодня”, - сказал Мирзоян.

По его словам, ведется работа над урегулированием пограничных проблем с Азербайджаном, но четкого решения пока нет.

“Идет процесс урегулирования, иногда кажется, что мы близки к решению, а иногда мы видим, что возникают новые препятствия”, - сказал Мирзоян.