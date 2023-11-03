Ереван рассчитывает на увеличение объемов товарооборота с Германией: глава МИД Армении

Армения рассчитывает на установление новых планок в объеме товарооборота в контексте активного взаимодействия с деловыми кругами Германии. Как сообщает Арменпресс, об этом состоявшейся в Ереване пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок сказал министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

Глава МИД отметил, что Германия является первым по объему торговым партнером Армении в Евросоюзе.

“Мы ожидаем, что активное взаимодействие деловых кругов двух стран позволит нам поставить новые, более амбициозные планки в сфере товарооборота. Мы придаем большое значение деятельности Немецкого агентства международного сотрудничества (GIZ) и Банка реконструкции и развития в Армении. Мы ценим включение Армении в рамки стратегии реформ Германии «BMZ 2030», направленной на улучшение стабильной преемственности текущих реформ и программ в Армении”, - подчеркнул Мирзоян.