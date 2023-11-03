Германия и Армения зависят от РФ в энергетическом плане, и это невозможно изменить в одночасье: Анналена Бербок 

Германия и Армения зависят от России в энергетическом плане, и это невозможно изменить в одночасье. Как сообщает Арменпресс, об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на состоявшейся в Ереване пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

“Германия также существенно зависит от России в энергетическом плане, и Армения тоже зависит, и изменить это за один день невозможно. Мы также понимаем, насколько Армения зависит от России. Мы знаем, что нам нужны сильные партнеры, чтобы уменьшить зависимость. Германия избавляется от этой зависимости. Нам нужны новые проекты, новая инфраструктура для обеспечения энергетической безопасности”, - сказала министр иностранных дел Германии, добавив, что такой инфраструктурой может стать проект “Черноморский кабель” (Black Sea Energy Submarine Cable).

По ее словам, Германия и Армения могут более тесно сотрудничать в сфере энергетической безопасности.