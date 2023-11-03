Германия хочет добиться расширения миссии ЕС в Армении: Анналена Бербок

Германия хочет создать условия для переговоров, чтобы добиться стабильных, безопасных отношений между Арменией и Азербайджаном. Как сообщает Арменпресс, об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на состоявшейся в Ереване пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

“Германия защищает территориальную целостность как Армении, так и Азербайджана, и это является основой всех переговоров, направленных на мир. Особенно много сложных вопросов возникает в отношении границ, какими картами следует руководствоваться. Найти решение этой проблемы - большая задача для Армении и Азербайджана”, - сказала Бербок.

По словам министра иностранных дел Германии, ЕС и Германия на протяжении многих лет выступали честными посредниками между Арменией и Азербайджаном. Бербок убеждена, что усилия председателя Европейского совета Шарля Мишеля могут стать мостом к установлению мира между двумя странами.

“Именно поэтому важно снова организовать раунд переговоров. Своим присутствием через миссию ЕС мы пытаемся оказать конкретную поддержку Армении, добиться стабильности и надежного мира посредством контактов с людьми. Я хотела бы подчеркнуть, что мы хотим усилить деятельность миссии ЕС и в рамках ЕС мы хотели бы добиться расширения этой миссии”, - подчеркнула Бербок.