Состоялось заседание Межгосударственного совета по антимонопольной политике СНГ

Создание равной и справедливой конкурентной среды и ее последовательное стимулирование является необходимым условием экономического развития. Как сообщает Арменпресс, об этом в рамках 55-го заседания Межгосударственного совета СНГ по антимонопольной политике сказал вице-премьер Армении Мгер Григорян.

“Создание равной и справедливой конкурентной среды и ее последовательное стимулирование является необходимым условием экономического развития, поэтому приветствуются любые мероприятия, направленные на достижение этой цели, в том числе проведение в Армении заседания Межгосударственного совета по антимонопольной политике СНГ”, - сказал вице-премьер в своем приветственном слове.

Глава антимонопольного органа Армении Гегам Геворкян подчеркнул роль этой экономической платформы в обеспечении справедливых условий конкуренции в СНГ, отметив, что с руководителями антимонопольных органов сложились эффективные практические и теплые человеческие отношения.

“Были обсуждены вопросы, связанные с рынками, в том числе цифровым рынком, энергетическим рынком. Вчера у нас была встреча с бизнес-сектором. Бизнес высказал опасения не только относительно конкурентного сектора, но и вопросов, связанных с госзакупками. Мы обратились к ЕАЭС, который, в свою очередь, выразил готовность решить эти проблемы. Например, мы пытаемся совместно решить вопрос закупки лекарств у крупных фармацевтических компаний на равных условиях. Наши бизнесмены покупают лекарства по гораздо более дорогим ценам, которые в конечном итоге доходят до потребителя Армении по высокой цене”, - сообщил Геворгян.

По его словам, принято решение добиться единого подхода на цифровых площадках - Amazon, Яндекс, Wildberry - для ведения совместных производств. Геворкян подчеркнул, что производство по этим платформам достаточно сложное. Они хотят создать условия для работы этих платформ по правилам конкуренции, чтобы в случае возможного нарушения они имели информацию и вели производства.

Министр антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь Алексей Богданов отметил, что их товарооборот с Арменией растет из года в год.

“Мы тесно сотрудничаем в сфере экономического развития, антимонопольного регулирования, и важно сохранять прозрачность и свободную конкуренцию, защищать права предпринимателей и потребителей в рамках ЕАЭС. Эти встречи также важны с точки зрения обмена опытом и демонстрации схожих подходов к проблемам. На общем рынке ЕАЭС мы не должны мешать друг другу и должны действовать общие правила игры”, — добавил Богданов.

Глава Федеральной антимонопольной службы России Максим Шаскольский отметил, что опыт антимонопольного органа Армении всегда вызывает большой интерес. По его словам, Комиссия проводит масштабную работу по развитию защиты конкуренции, в частности, за последние годы были реализованы чрезвычайно важные законодательные изменения.

“Поскольку экономическая география мира и нашего региона сегодня быстро меняется в связи с геополитическими изменениями и изменением климата, важно, чтобы антимонопольные органы держали руку на пульсе и своевременно разрабатывали комплекс мер, которые необходимы для бесперебойного функционирования наших экономик”, - сказал член Коллегии (министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Бахыт Султанов.

В заседании принимали участие руководители антимонопольных органов России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, представители Исполнительного комитета СНГ, Евразийской экономической комиссии, Евразийского альянса.