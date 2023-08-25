Предстоящие на 4 октября мероприятия
17:57, Ноябрь 03, 2023
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- 20:11 Ереван призывает стороны палестино-израильского конфликта не наносить удары по гражданскому населению: глава МИД
- 20:04 Армения готова внести вклад в энергетическую безопасность Европы в случае присоединения к проекту Черноморского кабеля
- 19:39 Европейский союз ожидает более крепких и глубоких отношений с Арменией: глава МИД Германии
- 19:29 У Еревана есть серьезные опасения, что и сегодня у Баку есть территориальные претензии: глава МИД Армении
- 19:09 Ереван рассчитывает на увеличение объемов товарооборота с Германией: глава МИД Армении
- 19:02 Германия и Армения зависят от РФ в энергетическом плане, и это невозможно изменить в одночасье: Анналена Бербок
- 18:48 Германия хочет добиться расширения миссии ЕС в Армении: Анналена Бербок
- 18:24 Состоялось заседание Межгосударственного совета по антимонопольной политике СНГ
- 18:11 Германия предоставит Армении гуманитарную помощь в размере 9,3 млн евро
- 17:57 Предстоящие на 4 октября мероприятия
- 17:38 В медцентрах Армении лечение проходят 113 вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха
- 17:16 Правительство Армении готовит новую программу помощи насильственным переселенцам из Нагорного Карабаха
- 17:10 Главы МИД Армении и Германии обсуждают вопросы двусторонней и региональной повестки
- 17:07 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 03-11-23
- 17:06 Азиатские индексы - 03-11-23
- 16:50 Впервые крупнейшим источником прямых иностранных инвестиций в Армении стали ОАЭ: министр экономики
- 16:42 Министр иностранных дел Германии почтила память жертв Геноцида армян
- 16:16 Рост числа туристов из стран ЕАЭС в Армению составил 65%: министр экономики
- 16:14 В Ереване прошел IV конкурс «Армянская Романсиада»
- 16:13 В МИД Армении проходит приватная встреча министров иностранных дел Армении и Германии
- 15:56 По оценкам ООН потребности населения Газы и Западного берега реки Иордан до конца года составят $1,2 миллиарда
- 15:45 Головной офис HSBC в Армении и службы STATUS переезжают на новый адрес
- 15:33 Министр иностранных дел Германии прибыла в Ереван
- 15:29 В Ереване прошло заседание конкурентных органов государств-членов ЕАЭС в формате «5+1»
- 14:28 Посол ЕС и представитель программ развития ООН оценили ход реформ, проводимых в МВД Армении
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