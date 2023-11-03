В медцентрах Армении лечение проходят 113 вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха

Число пациентов, пострадавших в результате боевых действий и взрыва в Нагорном Карабахе и проходящих лечение в различных медицинских центрах столицы, составляет 113. Состояние 11 из них тяжелое, 3 - крайне тяжелое. За последнюю неделю более 100 пациентов были выписаны из больниц, однако они продолжают находиться под наблюдением врачей. 19 пациентов проходят лечение в различных зарубежных клиниках. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 3 ноября сказал заместитель министра здравоохранения Артак Джумаян, отметив, что в состоянии их здоровья наблюдается положительная динамика.

Заместитель министра здравоохранения также отметил, что за этот период родилось 120 детей, из них 67 - в Ереване, 53 - в областях. По его словам, на данный момент к учреждениям первичного звена здравоохранения прикреплено более 53 тысяч вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. Он призвал всех пройти этот процесс для облегчения решения вопросов здравоохранения в будущем.

Артак Джумаян отметил, что продолжается сотрудничество министерства здравоохранения с международными партнерами в плане мобильных бригад, и более 5000 пациентов получили первую помощь посредством мобильных бригад.

В рамках госзаказа стажировку прошли уже 590 медицинских работников, более 70 медицинских работников трудоустроены в различные медицинские центры, в настоящее время в областях имеются вакансии 273 старших медицинских работников и 59 средних медицинских работников.