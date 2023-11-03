Правительство Армении готовит новую программу помощи насильственным переселенцам из Нагорного Карабаха. В ноябре и декабре правительство выделит по 50 тыс драмов каждому вынужденному переселенцу из Нагорного Карабаха, независимо от возраста, пенсионного статуса или статуса работы.

Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе состоявшейся 3 ноября в “Гуманитарном центре” пресс-конференции сказал заместитель министра труда и социальных вопросов Армении Давид Хачатрян, подчеркнув, что эти ассигнования вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха будут направлены на покрытие расходов на первичное потребление.

По его словам, третья программа поддержки вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха будет одобрена на следующей неделе в ходе заседания правительства.

Заместитель министра также подчеркнул, что на состоявшемся 2 ноября заседании правительства было принято решение, согласно которому на реализацию социальных программ для вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха планируется выделить 1 млрд 370 млн драмов.

“На временное проживание и коммунальные расходы вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха будет выделено 950 млн драмов. Еще 420 млн драмов будет направлено на оказание единоразовой денежной социальной поддержки в размере 100 тысяч драмов”, - отметил Хачатрян.

По его словам, на сегодняшний день программой “40+10 тысяч” воспользовались 73 тысячи 196 человек, из них 3997 получили лишь 10 тысяч драмов. В результате поддержка в размере “40+10 тысяч” драмов будет оказана более чем 92 000 бенефициарам, а выделение средств для программы поддержки в размере 100 000 драмов позволит осуществить выплаты около 4200 вынужденным переселенцам.