Главы МИД Армении и Германии обсуждают вопросы двусторонней и региональной повестки 

В ходе встречи министров иностранных дел Армении и Германии Арарата Мирзояна и Анналены Бербок в Ереване обсуждаются вопросы, связанные с армяно-германскими двусторонними отношениями и региональной повесткой дня.

Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

“На проходящей в данный момент встрече министров иностранных дел Армении и Германии обсуждаются вопросы, связанные с армяно-германскими двусторонними отношениями и региональной повесткой дня”, - написала Бадалян на своей странице в Facebook.