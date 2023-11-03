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Главы МИД Армении и Германии обсуждают вопросы двусторонней и региональной повестки 

Главы МИД Армении и Германии обсуждают вопросы двусторонней и региональной повестки 

В ходе встречи министров иностранных дел Армении и Германии Арарата Мирзояна и Анналены Бербок в Ереване обсуждаются вопросы, связанные с армяно-германскими двусторонними отношениями и региональной повесткой дня.

Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

“На проходящей в данный момент встрече министров иностранных дел Армении и Германии обсуждаются вопросы, связанные с армяно-германскими двусторонними отношениями и региональной повесткой дня”, - написала Бадалян на своей странице в Facebook.


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