Главы МИД Армении и Германии обсуждают вопросы двусторонней и региональной повестки
17:10, 3 Ноябрь 2023
В ходе встречи министров иностранных дел Армении и Германии Арарата Мирзояна и Анналены Бербок в Ереване обсуждаются вопросы, связанные с армяно-германскими двусторонними отношениями и региональной повесткой дня.
Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.
“На проходящей в данный момент встрече министров иностранных дел Армении и Германии обсуждаются вопросы, связанные с армяно-германскими двусторонними отношениями и региональной повесткой дня”, - написала Бадалян на своей странице в Facebook.
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