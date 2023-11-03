Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 03-11-23

ЕРЕВАН, 3 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 3 ноября, курс доллара США сократился на 0.15 драмa и составил 402.22 драм. Курс евро вырос на 0.20 драмa и составил 428.08 драм. Курс российского рубля вырос на 0.01 драмa и составил 4.33 драм. Курс британского фунта вырос на 0.98 драмa и составил 491.59 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 45.15 драмa и составила 25651.26 драм. Цена серебра выросла на 4.61 драмa и составила 297.88 драм.