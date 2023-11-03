Азиатские индексы - 03-11-23

ТОКИО, 3 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 3 ноября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии не изменился и опять составил 31949.89 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX не изменился и опять составил 2322.39 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.71% и составил 3030.80 пункта, а HANG SENG вырос на 2.52% и составил 17664.12 пункта.