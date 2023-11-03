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Впервые крупнейшим источником прямых иностранных инвестиций в Армении стали ОАЭ: министр экономики

Впервые крупнейшим источником прямых иностранных инвестиций в Армении стали ОАЭ: министр экономики

Самым крупным источником прямых иностранных инвестиций в Армении в январе-августе этого года были Объединенные Арабские Эмираты.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщил министр экономики Армении Ваан Керобян на совместном заседании постоянных комиссий НС по внешним связям и финансово-кредитным и бюджетным вопросам на предварительном обсуждении проекта госбюджета на 2024 год, представив показатели за январь-август.

Объем притоков прямых иностранных инвестиций из стран ЕАЭС составил $305 млн.

“Впервые в нашей стране крупнейшим источником прямых иностранных инвестиций в Республику Армения стали Объединенные Арабские Эмираты”, - сказал министр, добавив, что Россия сейчас находится на втором месте.


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