Впервые крупнейшим источником прямых иностранных инвестиций в Армении стали ОАЭ: министр экономики
16:50, 3 Ноябрь 2023
Самым крупным источником прямых иностранных инвестиций в Армении в январе-августе этого года были Объединенные Арабские Эмираты.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщил министр экономики Армении Ваан Керобян на совместном заседании постоянных комиссий НС по внешним связям и финансово-кредитным и бюджетным вопросам на предварительном обсуждении проекта госбюджета на 2024 год, представив показатели за январь-август.
Объем притоков прямых иностранных инвестиций из стран ЕАЭС составил $305 млн.
“Впервые в нашей стране крупнейшим источником прямых иностранных инвестиций в Республику Армения стали Объединенные Арабские Эмираты”, - сказал министр, добавив, что Россия сейчас находится на втором месте.
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