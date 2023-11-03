Министр иностранных дел Германии почтила память жертв Геноцида армян
16:42, 3 Ноябрь 2023
Министр иностранных дел Германии Анналена Беркоб посетила Цицернакаберд и почтила память жертв Геноцида армян.
Министра иностранных дел Германии сопровождал заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян.
Анналена Бербок возложила венок к памятнику, увековечивающему память жертв Геноцида армян, и цветы к Вечному огню.
2 июня 2016 года Бундестаг Германии принял резолюцию о признании Геноцида армян.
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