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Министр иностранных дел Германии почтила память жертв Геноцида армян

Министр иностранных дел Германии почтила память жертв Геноцида армян

Министр иностранных дел Германии Анналена Беркоб посетила Цицернакаберд и почтила память жертв Геноцида армян.

Министра иностранных дел Германии сопровождал заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян.

Анналена Бербок возложила венок к памятнику, увековечивающему память жертв Геноцида армян, и цветы к Вечному огню.

Фото։ Айка Бадаляна

2 июня 2016 года Бундестаг Германии принял резолюцию о признании Геноцида армян.


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