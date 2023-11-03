Министр иностранных дел Германии почтила память жертв Геноцида армян

Министр иностранных дел Германии Анналена Беркоб посетила Цицернакаберд и почтила память жертв Геноцида армян.

Министра иностранных дел Германии сопровождал заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян.

Анналена Бербок возложила венок к памятнику, увековечивающему память жертв Геноцида армян, и цветы к Вечному огню.

Фото։ Айка Бадаляна

2 июня 2016 года Бундестаг Германии принял резолюцию о признании Геноцида армян.