Рост числа туристов из стран ЕАЭС в Армению составил 65%: министр экономики

С точки зрения членства в ЕАЭС в 2023 году в Армении произошли позитивные изменения по ряду направлений.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщил министр экономики Армении Ваан Керобян на совместном заседании постоянных комиссий НС по внешним связям и финансово-кредитным и бюджетным вопросам на предварительном обсуждении проекта госбюджета на 2024 год.

«За первые 9 месяцев рост числа туристов из стран ЕАЭС составил около 65%, в том случае, что рост внутреннего туризма чуть ниже, то есть количество туристов, приезжающих из ЕАЭС, имеет прогрессивный рост», - сказал Керобян.

Возрос и объем притока денежных переводов из России в Армению от физических лиц. По словам министра, в январе-августе рост общего объема денежных переводов составил 31,3%, денежные переводы из России составили $2,7 миллиарда, рост в 42%.