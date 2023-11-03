В Ереване прошел IV конкурс «Армянская Романсиада»

Лучшие русские романсы и всеми любимые произведения армянских композиторов прозвучали накануне в концертном зале Специальной музыкальной школы им. П. И. Чайковского в ходе IV ежегодного конкурса «Армянская Романсиада». Региональный, армянский этап Московского международного конкурса молодых исполнителей русского романса «Романсиада» был организован Благотворительным фондом сохранения искусства русского романса «Романсиада» и Московским культурно-деловым центром «Дом Москвы» в Ереване при содействии Музыкального общества Армении, при поддержке Правительства Москвы, Департамента внешнеэкономических и международных связей г. Москвы и Министерства науки, образования, культуры и спорта Республики Армения. Цель проекта – популяризация русского романса как одного из направлений музыкального искусства, а также поддержка и активизация деятельности талантливых артистов.

Конкурс в этом году был особенно сильным: в нем приняли участие солисты ансамбля старинной музыки «Тагаран», Национального академического хора «Капела», Театра музыкальной комедии имени А. Пароняна и Молодежной оперной программы Национального академического театра оперы и балета имени А. Спендиаряна. Участники продемонстрировали владение разными стилями исполнения русского и национального романса – академического, салонного, современного.

«В этом году в конкурсе приняли участие невероятно талантливые исполнители, некоторые из которых уже успели завоевать признание среди своих коллег. Мы рады, что с каждым годом уровень конкурса повышается, за что хотим выразить огромную благодарность всем нашим партнерам и участникам, благодаря которым уже четвертый год организуем это мероприятие», – отметил генеральный директор Московского культурно-делового центра «Дом Москвы» в Ереване Ваграм Карапетян, подчеркнув, что победители «Армянской Романсиады» с большим успехом выступают на финальном этапе престижного вокального конкурса в Москве, завоевывая победные места.

В состав жюри IV конкурса «Армянская Романсиада» вошли представители Министерства образования, науки, культуры и спорта РА, Ереванской государственной консерватории им. Комитаса, Музыкальной школы Чаренцавана им. Арама Хачатуряна, Государственного музыкального колледжа им. Романоса Меликяна.

«Армянские исполнители каждый раз поражают нас, показывая невероятно высокий уровень. И этот год не стал исключением. Конкурс был великолепен. Нам было очень трудно выбрать победителя. В Москву можно было брать любого из конкурсантов. Я очень надеюсь, что мы и дальше будем продолжать нашу совместную дружную жизнь», – в беседе с нами отметила сопредседатель жюри, заслуженный деятель искусств РФ, создатель и художественный руководитель Московского международного конкурса молодых исполнителей русского романса «Романсиада», художественный руководитель-директор ГБУК г. Москвы «Дом Романса» Галина Преображенская.

В результате двух конкурсных этапов лауреатами стали: Мери Мисакян и Карине Агаджанян (III место); Арпи Синанян и Оганес Орданян (II место), Рита Петросян и Фердинанд Мурадян (I место).

Жюри также учредило специальные номинации, которых удостоились: Мери Мисакян (мисс «Армянская Романсида»), Оганес Орданян («Национальный романс») и Карине Агаджанян (приз зрительских симпатий).

«В прошлом году победительница «Армянской романсиады» Виктория Мелконян заняла в Москве I место. Уверен, что и в этом году наш победитель сумеет достойно представить Армению на международном конкурсе «Романсиада» и показать, как армяне исполняют русский романс», – отметил сопредседатель жюри, заслуженный деятель культуры Армении, председатель Музыкального общества Армении, профессор Ереванской государственной консерватории им. Комитаса Давид Казарян.

Гала-концерте конкурса выступили не только участники и победители III и IV «Армянских Романсиады», а также приглашенная гостья – победительница Западно-Сибирского тура «Романсиады», лауреат II премии Финала конкурса Алена Тульникова. Мероприятие вела заслуженная артистка Республики Крым Вероника Исправникова, которая также порадовала всех своим исполнением песни «Осенние листья».

На вечере присутствовали советник-посланник Посольства Российской Федерации в Республике Армения Максим Селезнев, Посол Китая в Армении Фань Юн, Посол Сирии в Армении Нора Арисян, деятели культуры.

Делясь своими впечатлениями от конкурса, всемирно известный оперный певец Арсен Согомонян выразил радость в связи с тем, что уже несколько лет в Армении также проходит региональный этап конкурса «Романсиада». «Это огромная возможность для молодых артистов, которые набираются здесь большего опыта. Это важный трамплин для них, открывающий путь к большой сцене», — отметил Согомонян, который когда-то сам будучи студентом Ереванской Консерватории в 2003 году принимал участие и победил на конкурсе «Романсиада», а сегодня уже выступает на сценах лучших театров мира.

Примечательно, что конкурс «Армянская Романсиада» не только помогает талантливым исполнителям еще больше развиваться, но и способствует сохранению и популяризации национального романса. Накануне в МКДЦ «Дом Москвы» в Ереване состоялась презентация сборника «Романсы и песни армянских композиторов. Избранное», изданного Московским культурно-деловым центром и Музыкальным Обществом Армении при содействии Министерства образования, науки, культуры и спорта Республики Армения и издательства «Астхик». По словам издателей, цель сборника — способствовать популяризации армянского романса среди широкой общественности Армении и России.

Впервые конкурс «Армянская Романсиада» был организован в 2020 году. Он проводится ежегодно во второй декаде октября. Московский международный конкурс молодых исполнителей русского романса «Романсиада» — одно из самых авторитетных творческих состязаний России. Конкурс молодых исполнителей русского романса был задуман в 1996 году Заслуженной артисткой России Г. С. Преображенской. Первая «Романсиада» была проведена в 1997 году.