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В МИД Армении проходит приватная встреча министров иностранных дел Армении и Германии

В МИД Армении проходит приватная встреча министров иностранных дел Армении и Германии

Министр иностранных дел Федеративной Республики Германия Анналена Бербок прибыла в Министерство иностранных дел Армении.

Как передает «Арменпресс», пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян сообщила, что началась приватная встреча министров иностранных дел Армении и Германии, за которой последует встреча в расширенном составе.


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