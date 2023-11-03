В МИД Армении проходит приватная встреча министров иностранных дел Армении и Германии
16:13, 3 Ноябрь 2023
Министр иностранных дел Федеративной Республики Германия Анналена Бербок прибыла в Министерство иностранных дел Армении.
Как передает «Арменпресс», пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян сообщила, что началась приватная встреча министров иностранных дел Армении и Германии, за которой последует встреча в расширенном составе.
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