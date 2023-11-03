По оценкам ООН потребности населения Газы и Западного берега реки Иордан до конца года составят $1,2 миллиарда

На оказание гуманитарной помощи населению сектора Газа и Западного берега реки Иордан до конца года потребуется не менее $1,2 миллиарда. 6 ноября ООН и ее партнеры обратятся к международному сообществу с просьбой о выделении этих средств. Как передает «Арменпресс», об этом сообщил официальный представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Йенс Ларке на пресс-конференции, состоявшейся в Женеве.

«Кризис на оккупированных палестинских территориях усугубляется, поэтому мы и наши партнеры опубликуем в понедельник срочный призыв, покрывающий оставшиеся месяцы года. Расходы на то, чтобы ответить на нужды 2,7 млн человек, то есть всего населения Газы и 500 тыс. человек на оккупированном Западном берегу, оцениваются в $1,2 млрд», - ТАСС приводит заявление Ларке.

Йенс Ларке пояснил, что в первоначальном призыве, опубликованном 12 октября, содержалась просьба выделить $294 миллиона на помощь почти 1,3 миллионам человек.

«С тех пор ситуация стала еще более отчаянной. В пересмотренном срочном призыве будут отражены потребности в продовольствии, воде, медицинском обслуживании, жилье, гигиене и других неотложных приоритетах после массированных бомбардировок в секторе Газа. Мы призываем доноров оперативно предоставить ресурсы для реагирования», - подчеркнул представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

После нападения ХАМАС 7 октября число палестинцев, погибших в результате ответных ударов Израиля, достигло 9 227 человек. По словам Ларке, среди них почти 62% составляют женщины и дети.

Израиль сообщил, что в результате нападения ХАМАС с израильской стороны погибли 1400 человек. Захвачено в плен более 240 человек.