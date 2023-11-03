Головной офис HSBC в Армении и службы STATUS переезжают на новый адрес

HSBC Банк сообщает, что головной офис HSBC Armenia и службы STATUS переезжают на новый адрес

Банк HSBC Armenia CJSC (далее HSBC Armenia/Bank) объявляет, что с 6 ноября 2023 года Головной офис Банка будет переезжать в новое, комфортное и современное здание по следующему адресу: улица Паронян, 42, Ереван.

Клиенты HSBC Armenia могут посетить новое местоположение, предлагающее комфорт и удобство. Банк также сохранит свои услуги для клиентов по адресу улица Терян, 66, Ереван, который будет продолжать функционировать как филиал “Терян”.

Более того, чтобы обеспечить улучшенный опыт для клиентов, клиентам STATUS HSBC Armenia будут обслуживаться в выделенной зоне нового головного офиса Банка, а не по предыдущему адресу улица Баграмяна, 4/1, Ереван.

“Мы очень рады открытию наших новых головных офисов, которые были разработаны, чтобы соответствовать высоким стандартам и ожиданиям наших клиентов, предоставляя современное и комфортное окружение для всех”, - комментирует Ирина Сейлянян, генеральный директор HSBC Armenia.

“Это также отражает нашу готовность принять последние рабочие стандарты HSBC Group, которые поддерживают благополучие наших сотрудников, предоставляя больше гибкости, лучший баланс между работой и жизнью, и предлагая современные интерьерные решения для различных рабочих стилей и предпочтений наших сотрудников”.

HSBC Holdings plc

HSBC Holdings plc, материнская компания HSBC, имеет штаб-квартиру в Лондоне. HSBC обслуживает клиентов по всему миру с офисов в 62 странах и территориях. С активами в размере 3,021 миллиарда долларов США на 30 сентября 2023 года, HSBC является одной из крупнейших банковских и финансовых организаций в мире.

HSBC в Армении

Банк HSBC Armenia CJSC был создан в 1996 году. Банк является полностью подразделением HSBC Group. HSBC Armenia обслуживает около 30 000 клиентов через шесть офисов, расположенных в Ереване, и около 310 сотрудников. На 30 сентября 2023 года у Банка активы в размере 334 миллиардов драмов, включая те, которые были выделены посредством HSBC Bank plc, Лондон. Банк регулируется Центральным банком Армении.