Министр иностранных дел Германии прибыла в Ереван

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла в Ереван.

Фото: Айка Манукяна

Как передает «Арменпресс», в аэропорту «Звартноц» министра иностранных дел Германии встретил заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян.

В ходе визита в Армению министр иностранных дел Германии Анналена Бербок встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном. Анналена Бербок также посетит наблюдательную миссию Евросоюза и центр приема беженцев из Нагорного Карабаха.