В Ереване прошло заседание конкурентных органов государств-членов ЕАЭС в формате «5+1»

3 ноября в Ереване состоялась очередное заседание глав конкурентных органов государств-членов ЕАЭС и члена (министра) Коллегии ЕЭК по конкуренции и антимонопольному регулированию в формате «5+1». В заседании участвовали руководители антимонопольных/конкурентных органов России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение Комиссии по защите конкуренции, со вступительным словом выступили член коллегии ЕЭК по вопросам конкуренции и антимонопольного регулирования (министр) Бахит Султанов и председатель Комиссии по защите конкуренции Армении Гегам Геворгян.

Член КЗК Шушан Саркисян представила доклад на тему «Формирование общих подходов к актуальным вопросам в сфере защиты конкуренции».

Были обсуждены вопросы повестки антимонопольных/конкурентных органов.