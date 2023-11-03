Посол ЕС и представитель программ развития ООН оценили ход реформ, проводимых в МВД Армении

По словам главы делегации ЕС в Армении Василиса Марагоса, реформы в сферах, подведомственных МВД Армении, проходят в рамках прозрачного и открытого процесса, фиксируя высокие результаты.

Как передает «Арменпресс», Василис Марагос на обсуждении по теме «В преддверии реформ МВД: текущие события и перспективы» отметил, что работа, уже проделанная недавно созданным министерством, доказывает, что инклюзивный и кооперативный подход очень важен для всех.

«Однако работа не прекращается, поскольку проблем еще много. ЕС готов поддержать армянскую сторону своим экспертным потенциалом и возможностями, тем более, что он является одним из инициаторов этого процесса», - сказал Марагос.

«В некоторых сферах все еще существуют проблемы, но для достижения реального успеха важны решительные действия. Поток вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха в Армению показывает, что необходимо укреплять государственные структуры. ЕС придает большое значение четкому и прозрачному информированию о реформах, чтобы все заинтересованные стороны, включая гражданское общество и международных партнеров, были хорошо информированы. Комплексная коммуникационная стратегия важна для удовлетворения потребностей граждан», - сказал глава делегации ЕС в Армении.

По словам Марагоса, законодательным требованием реформ является привитие культуры, которая будет способствовать функциональному обучению внутри МВД, что может быть сделано посредством различных механизмов, начиная от серьезных правовых основ и заканчивая деятельностью образовательного комплекса. Он сообщил, что ЕС готов углублять учебные курсы и программы обмена знаниями, применяя другие европейские инструменты в указанной области.

«Благодаря поддержке Евросоюза уже реализован ряд инициатив, в том числе с участием подотчетных структур и других партнеров посредством Программы ООН по защите прав человека. Возможности полиции, а теперь и Министерства внутренних дел, продолжают повышаться, и ощутимые результаты в этом отношении стали видны на прошлой неделе, когда был запущен последний компонент патрульной полиции, обеспечивающий общенациональный охват. Важным обязательством стала закупка и поставка ЕС в области РА 75 автомобилей патрульной полиции. ЕС продолжит обеспечивать свое участие и в других программах, связанных с реформами, которые будут способствовать институциональному укреплению системы МВД», - сказал Марагос.

Глава Делегации ЕС сообщил, что в минувшую пятницу, в ходе очередного заседания Совета Европы главы европейских стран попросили, чтобы высокий представитель структуры по внешним вопросам Жозеп Боррель и СЕ представили варианты углубления отношений с Арменией. В этом контексте в ближайшие недели планируется организовать обсуждение и определить направления и возможности тесного сотрудничества. Марагос пообещал активизировать диалог, представив передовой опыт ЕС.

Представитель Программы развития ООН в Армении Натия Нацвлишвили, в свою очередь, отметила, что МВД РА несет большую ответственность за реализуемые реформы, поэтому очень важно, чтобы их поддержка и впредь была скоординирована между министерством и международными партнерами.

«МВД РА впереди важных реформ, которые в настоящее время реализуются в стране. Мы высоко оцениваем существующие процессы сотрудничества, которые координируются под руководством рабочей группы полиции и самого заместителя министра внутренних дел. Диалог с ЕС расширяется, выходя на качественно новый уровень. Европейский Союз является ведущим партнером Армении в этих реформах. От имени Программы развития ООН, включая и два других наших агентства, Детский фонд и Фонд народонаселения, а также ОБСЕ, я выражаю нашу уверенность в том, что наш коллективный вклад и содействие реформам в Армении будут продолжаться, будут достигнуты и другие ощутимые результаты», - сказала Нацвлишвили.

«За последние несколько недель мы видели, что в Армении сейчас очень трудные времена. Министерство и подведомственные ему службы смогли профессионально отреагировать на проблемы, управлять ими, и принять более 100 000 беженцев. В это время МВД Армении выполняло и свои повседневные функции. Патрульная служба уже действует по всей стране. Вскоре после реализации важных реформ мы видим, что уже есть впечатляющая статистика, согласно которой Армения является одной из самых безопасных стран мира с относительно низким уровнем преступности. Реформы в секторе, безусловно, должны продолжаться, обеспечивая прозрачность, осведомленность, консультации с общественностью, а также вовлекая больше женщин служащих. Работы еще много, поэтому необходимы согласованные действия всех заинтересованных сторон», - заключила представитель Программы развития ООН в Армении.

Манвел Маргарян