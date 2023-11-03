Армения рассчитывает получить от Евросоюза грантовые средства в размере 17,9 млн €

Армения в 2024 году рассчитывает получить от Евросоюза грантовые средства в размере 17,9 млн €.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщил министр финансов РА Ваге Ованнисян на совместном заседании постоянных комиссий НС по внешним связям и финансово-кредитным и бюджетным вопросам на предварительном обсуждении проекта госбюджета на 2024 год.

Он представил три основных направления грантовых средств.

«Первое – реализация реформ судебной сферы в Армении, это грант поддержки бюджета. Эта программа была и в 2023 году в размере 2,7 млн ​​€, в 2024 году она будет в размере 5,4 млн €», - пояснил Ованнисян.

Он добавил, что на 2024 год в Армении запланирован и проект поддержки ЕС сфере образования в размере 10 миллионов €. Общая стоимость проекта составляет 32 миллиона €, из которых 29,3 миллиона – прямая бюджетная поддержка, остальная часть – техническая.

Касаясь кредитных средств, глава финансового ведомства уточнил, что кредиты на 2024 год составляют 21 млрд драмов, из которых 153 млн - текущие расходы и 21 млрд 62 млн – капитальные.

«Основная часть, составляющая 18,8 млрд драмов, реализуется через Министерство экономики и социальных вопросов. Она направлена на обновление ирригационной системы, управление твердыми отходами, улучшение дорожной сети, улучшение систем водоснабжения и канализации, проекты городского развития. Существует также программа, реализуемая КГД, которая относится к кредитной программе «Проект КПП Мегри», реализуемой при поддержке Европейского банка реконструкции и развития. Эти кредитные средства составляют 2 миллиарда 290 миллионов драмов», - представил министр, добавив, что другие грантовые средства будут направлены на следующие сферы: ирригационная система, утилизация твердых отходов, продвижение сельскохозяйственных проектов, восстановление и развитие сельской инфраструктуры. Общая сумма гранта составляет 9 миллиардов 760 миллионов драмов.