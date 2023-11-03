Открытие генконсульства России в Капане имеет и политическую составляющую: замминистра ИД Армении

Заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян в решении России открыть генеральное консульство в Капане, в Сюникской области видит и политическую составляющую.

Как передает «Арменпресс», Паруйр Ованнисян сказал об этом в разговоре с журналистами в Национальном собрании, отвечая на вопрос, какой посыл содержит открытие консульства в Капане.

«Посылы всех стран заключаются в одном и том же: быть представленными с учетом различных обстоятельств. Страны открывают консульства с учетом общественных, экономических и политических интересов. Обстоятельства такие же, как и у Ирана», - сказал Ованнисян.

Заместитель министра сообщил, что об этом заявила и Франция, он полагает, что повышенный интерес будет и со стороны других стран.

«Создание генерального консульства имеет и политическую составляющую. Но здесь речь идет о децентрализованном сотрудничестве, экономических интересах, соответствующих энергетических и возможных транспортных проектах. Политическая составляющая, безусловно, есть. Это значит, что есть интерес к тому или иному региону со всеми вытекающими отсюда последствиями. Это признак заинтересованности», - пояснил замминистра.

Правительство России подтвердило план открытия генерального консульства в Капане.