В Армении будет подписано соглашение о статусе и льготах наблюдателей

В ближайшее время будет подписано соглашение о статусе и льготах миссии Евросоюза в Армении.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РА Паруйр Ованнисян на совместном заседании постоянных комиссий НС по внешним связям и финансово-кредитным и бюджетным вопросам на предварительном обсуждении проекта госбюджета на 2024 год, обратившись к отношениям с ЕС.

«В качестве новой сферы следует также отметить сферу политики и безопасности. В этом отношении мы уже зафиксировали прогресс в определении статуса миссии Евросоюза в Армении. Соответствующее соглашение должно быть подписано в ближайшее время», - сказал Ованнисян.

Замминистра уточнил, что речь идет о статусе наблюдателей, о льготах, таких как – медицинское обслуживание, пользование транспортом и т.д. «Мы делаем это в отношении всех международных структур», - отметил замминистра.

На данный момент на стадии переговоров находится вопрос увеличения количества наблюдателей ЕС в Армении и некоторых возможных новых функций. Ованнисян не уточнил подробностей, отметив, что расширение миссии является первостепенным вопросом.