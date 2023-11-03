Вопрос расширения и усиления мандата наблюдателей ЕС в повестке дня Армении: замминистра МИД Армении

Расширение и усиление мандата наблюдательной миссии Евросоюза, направленной в Армению, стоит в повестке дня Армении, в этом плане есть и позитивный отзыв со стороны Евросоюза.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РА Паруйр Ованнисян на совместном заседании постоянных комиссий НС по внешним связям и финансово-кредитным и бюджетным вопросам на предварительном обсуждении проекта госбюджета на 2024 год, отвечая на вопрос депутата партии «Гражданский договор» Армана Егояна о политической интеграции с ЕС.

Паруйр Ованнисян напомнил о заявлении премьер-министра в Европарламенте, что Армения готова быть настолько близкой к Евросоюзу, насколько ЕС посчитает это возможным. По словам Ованнисяна, такую позицию Армении всегда имела.

«Политическое сотрудничество углубилось. Более того, в этом году впервые состоялся диалог Армения-ЕС по вопросам политики и безопасности. Следующий раунд должен состояться в ноябре в Брюсселе, первый прошел в январе в Ереване. Конечно, расширение миссии наблюдателей и усиление мандата также находится в нашей повестке, и есть положительный отзыв со стороны ЕС и стран-членов», - сказал Ованнисян.

Уровень политических визитов замминистра назвал беспрецедентным.