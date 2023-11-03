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Известна программа визита министра иностранных дел Германии в Армению

Известна программа визита министра иностранных дел Германии в Армению

В ходе визита в Армению министр иностранных дел Германии Анналена Бербок встретится с премьер-министром РА Николом Пашиняном и министром иностранных дел РА Араратом Мирзояном.

«Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на сообщение посольства Германии в Армении, в котором упоминается, что Бербок также посетит наблюдательную миссию Евросоюза и центр приема беженцев из Нагорного Карабаха.

«Германия выступает за стабильный мир, политическую и экономическую диверсификацию региона и тесные и хорошие отношения с Европой. Укрепление доверия и установление мира в регионе очень важно. Основная цель - это всеобъемлющее мирное разрешение путем переговоров, чтобы армяне и азербайджанцы могли жить мирно и безопасно в пределах своих национальных границ. Поддерживаем скорейшее возобновление трехсторонних переговоров при посредничестве председателя Европейского совета Шарля Мишеля», - говорится в сообщении.

Министр иностранных дел ГДР Анналена Бербок прибудет в Армению 3 ноября.


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