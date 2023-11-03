Палата представителей США одобрила законопроект о выделении Израилю помощи в размере $14,3 миллиарда

Члены Палаты представителей Конгресса США большинством голосов одобрили предложенный республиканцами законопроект о выделении $14,3 миллиарда на помощь Израилю. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на New York Post.

За законопроект высказались 226 членов Палаты представителей, против - 196.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что помощь Израилю имеет ключевое значение, и США необходимо послать миру четкий сигнал, что угрозы в адрес Израиля встретят сильное сопротивление. Джонсон призвал Сенат и Белый дом действовать быстро и «принять законопроект так, как это сделала Палата представителей».

Ранее лидер демократического большинства верхней палаты Конгресса Чак Шумер заявил, что Сенат не примет «глубоко ошибочное предложение» республиканцев.

Администрация Белого дома, в свою очередь, предупредил, что президент США Джо Байден наложит вето на законопроект, если обе палаты Конгресса согласятся с ним в нынешнем виде. Белый дом заявил, что законопроект «плох для Израиля, плох для региона Ближнего Востока и плох для нашей собственной национальной безопасности».

The New York Post отмечает, что Байден 1 октября выступил с призывом о прекращении войны между Израилем и палестинской боевой группировкой ХАМАС.